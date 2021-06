Il 24 giugnoterrà una conferenza on line in cui sarà presentata “”. A condividere quelli che vengono descritti dal comunicato ufficiale come “gli aggiornamenti più significativi dell’ultimo decennio” ci saranno, CEO di Microsoft, e, alla guida di Surface (la divisione che si occupa dei laptop e dei dispositivi innovativi). Non è ancora possibile conoscere in anticipo i contenuti di cosa verrà presentato, ma da alcune precisazioni di Nadella si può supporre che l’ultimo arrivato in casa Microsoft non sarà tanto un nuovo sistema operativo, quanto piuttosto, che metterà gli sviluppatori utenti Windows in grado di “creare, distribuire e monetizzare le applicazioni”. Non resta che attendere il 24 giugno per conoscere la prossima generazione Windows.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita