Unicef lancia una app dedicata ai bambini

nel mondo circa 2 miliardi di bambini vivono in aree in cui i livelli di inquinamento atmosferico superano gli standard stabiliti dall'OMS;

tra il 2001 e il 2018, il 74% delle calamità naturali sono state correlate all'acqua, tra cui siccità e inondazioni; * 500 milioni di bambini vivono in aree ad alto rischio di alluvioni;

160 milioni di bambini vivono in aree a rischio alto o estremo di siccità.

, Giornata mondiale dell'Ambiente,darà il via alla, una serie dianche in previsione di PreCOP26 e COP26.I fattori che determinano l'inquinamento atmosferico sono gli stessi di quelli del cambiamento climatico.Per questo l'ricorda che:L'obiettivo chesi propone con questa campagna è quello die promuovere l'adozione di misure volte al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile con un focus trasversale su bambini, adolescenti e giovani.