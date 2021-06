ASUS annuncia le schede video serie GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti

ha annunciato l’arrivo in italia di una nuovissima serie di schede grafiche basate sulle ultime GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti. La scheda GeForce RTX 3080 Ti offre un incredibile balzo in avanti in termini di prestazioni e fedeltà con funzionalità acclamate come ray tracing, IA che migliora le prestazioni NVIDIA DLSS, riduzione della latenza, funzionalità di streaming NVIDIA Broadcast e memoria aggiuntiva che gli consente di velocizzare anche le applicazioni di produttività più popolari.E nell'accesa fascia media del mercato, GeForce RTX 3070 Ti porta più core CUDA, RT e Tensor.ASUS ha sfruttato queste nuove GPU più potenti per creare design personalizzati che offrono velocità di clock elevate, basse temperature e livelli di rumore estremamente minori.è la prima scheda ASUS della serie RTX 30 a utilizzare un design ibrido raffreddato a liquido per un incredibile potenziale di prestazioni, mentre le versionioffrono soluzioni di raffreddamento ad aria nettamente diverse.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita