Apple: nuove funzioni per la produttività di iPad con iPadOS 15

Grazie al controllo universale , si può passare da iPad a Mac usando un solo mouse e un’unica tastiera: l’esperienza è fluida e non richiede alcuna configurazione. L’utente può anche trascinare i contenuti da un dispositivo all’altro, per esempio può fare uno schizzo con Apple Pencil su iPad e inserirlo all’istante in una slide di Keynote sul Mac.

combina tutte le caratteristiche più amate di iCloud a nuove funzioni premium, fra cui “Nascondi la mia e-mail”, il supporto esteso per “Video sicuro di HomeKit” e iCloud Private Relay, un nuovo innovativo servizio per la privacy su internet, senza costi aggiuntivi.6 Chi ha già un abbonamento iCloud passerà automaticamente ad iCloud+ quest’autunno. Tutti i piani iCloud+ possono essere condivisi con i membri del gruppo “In Famiglia”, così chiunque avrà accesso alle nuove funzioni, allo spazio di archiviazione e all’eccezionale esperienza offerta dal servizio. Le nuove funzioni di accessibilità sono progettate per essere su misura per ogni utente. Il lettore di schermo VoiceOver ora usa l’intelligenza on-device per esplorare gli oggetti all’interno delle immagini, aiutando così l’utente a rilevare più informazioni su persone, testo, dati di tabelle e altri elementi integrati nelle immagini. Il supporto per gli hardware di tracciamento oculare di terze parti permette di controllare iPad usando soltanto gli occhi. I suoni di sottofondo vengono riprodotti in modo continuativo e combinati o attenuati con altro audio o suoni di sistema, in modo da mascherare rumori ambientali o esterni indesiderati, aiutando l’utente a concentrarsi, rilassarsi o riposarsi. Grazie alle azioni sonore è possibile personalizzare Controllo interruttori in modo da utilizzarlo con i suoni della bocca. E ora l’utente può personalizzare schermo e dimensione del testo in ogni singola app. Per chi partecipa all’Apple Developer Program, l’anteprima di iPadOS 15 è già disponibile all’indirizzo Per chi partecipa all’Apple Developer Program,all’indirizzo developer.apple.com ; la versione beta pubblica sarà disponibile dal prossimo mese su beta.apple.com . Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad mini 4 e modelli successivi, iPad Air 2 e modelli successivi, iPad (quinta generazione e successive) e iPad Pro (tutti i modelli).

iPadOS 15 introduce nuove funzioni progettate per sfruttare al meglio le straordinarie capacità di iPad rendendolo ancora più versatile e aiutando l'utente ad essere ancora più produttivo. Con iPadOS 15 l'esperienza di multitasking è ancora più intuitiva, rendendo funzioni come più facili da scoprire, più semplici da usare e più potenti. Si estende a livello di sistema con, e offre nuove modalità di collaborazione e organizzazione sia scrivendo sulla tastiera che con Apple Pencil. Il nuovo layout dei widget per la schermata Home e la Libreria app consentono di personalizzare l'esperienza iPad e di organizzare le app in modo semplice. L'app Traduci si arricchisce di nuove funzioni per la traduzione di testi e conversazioni in diverse lingue. Gli utenti ora possono anche sviluppare app per iPhone e iPad direttamente su iPad con Swift Playgrounds. iPadOS 15 include anche nuovi controlli per la privacy e altri luoghi in tutto il sistema per proteggere ulteriormente le informazioni dell'utente.