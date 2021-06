Apple presenta nuovi strumenti e tecnologie di sviluppo per creare app ancora migliori

ha presentato nuovi strumenti e tecnologie per aiutare chi sviluppa app a creare esperienze ancora più coinvolgenti e rendere ancora più semplice la costruzione di app di qualità.raggruppa i tanti task e strumenti necessari per creare, testare e distribuire le app usando potenti servizi cloud, permettendo agli sviluppatori che lavorano da soli e ai team, di essere più produttivi e offrire app sensazionali ai propri utenti. Con gli eventi in-app e le pagine di prodotto personalizzate, l’App Store offre ora nuovi modi di promuovere le proprie app ed entrare in contatto con chi le usa. Swift fa un grande passo avanti grazie al supporto per la concorrenza integrato nel linguaggio, mentre le tecnologie per la realtà aumentata (AR) semplificano l’integrazione di contenuti immersivi nelle app e sul web.