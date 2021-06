Anica Academy: la scuola dell'audiovisivo di Netflix, Rai, Viacom Cbs, Medusa e Vision

Fondazione Anica Academy, la scuola di formazione di base e di alta specializzazione nell’audiovisivo istituita a fine 2020, ha annunciato oggi l’avvio delle attività e illustrato i primi corsi, in arrivo a settembre.

Presentata lo scorso ottobre nel corso del MIA - Mercato Internazionale dell’Audiovisivo, Anica Academy è una fondazione senza scopo di lucro creata da ANICA, Medusa Film, Netflix, Rai, ViacomCBS e Vision Distribution, raccolti intorno all’obiettivo di formare figure altamente specializzate e di valorizzare i talenti, per rispondere alla crescente richiesta del mercato di profili di elevata competenza. La scuola si rivolge sia ai professionisti che vogliono perfezionare competenze già acquisite sia ai giovani diplomati che guardano all’audiovisivo come settore che offre reale possibilità di occupazione qualificata, in linea con conoscenze e capacità. Si propone quindi con progetti di formazione di base e con corsi di alta specializzazione.

In coerenza con il suo DNA di matrice industriale, la scuola offre l’esperienza sul campo – learning by doing - come uno degli elementi chiave di tutti i corsi, declinata sulle specificità di ognuno, con particolare attenzione all’orientamento e accompagnamento verso ulteriori specializzazioni o verso il mondo del lavoro per i più giovani.

A inaugurare le attività formative a settembre 2021 sarà un workshop di alta formazione professionale della durata di 2 mesi, dedicato alla sceneggiatura per la serialità e destinato ai giovani professionisti già in attività: Writers’ room 2021 - Designing the new serial writers’ room. Il progetto è sviluppato in collaborazione con 100autori e Writers’ Guild Italia: Fabrizio Bettelli, Massimo Torre, Isabella Aguilar e Giacomo Durzi affiancheranno nel Comitato Scientifico Tinny Andreatta, Daniele Cesarano e la Project manager del workshop Raffaella Bonivento. Il Workshop avrà inizio il 23 settembre e si chiuderà entro il 30 novembre 2021, si terrà in presenza a Roma presso la sede di Anica, compatibilmente con l’evolversi della situazione sanitaria e nel rispetto delle disposizioni normative. Il corpo docenti è costituito da professionisti con ampia esperienza di writers’ rooms e insegnamento, con il coinvolgimento di tutor italiani e guests internazionali. Le iscrizioni sono aperte da oggi, 9 giugno, e si chiuderanno verso metà luglio. A ottobre prenderà il via il corso di formazione della durata di 8 mesi per giovani diplomati dai 18 ai 24 anni compiuti e aperto a talenti di ogni estrazione socio-economica, sostenuti dall’impegno dei fondatori: Creare storie - Introduzione all’industria audiovisiva. Il corso offrirà una panoramica completa del ciclo produttivo dell’audiovisivo, dallo sviluppo alla scrittura, dalla produzione alla post-produzione, alla distribuzione, ai diritti e al marketing. Con la guida di docenti, imprenditori, manager e professionisti italiani e internazionali, ogni studente approfondirà le caratteristiche e complessità di ogni fase del processo di creazione e realizzazione. Il corso si concluderà con un progetto individuale o di team e con una internship coerente con l’area di attività di maggiore interesse in un’azienda parte del network dell’Academy. Le iscrizioni saranno aperte entro la metà di giugno.

A gennaio 2022 inizierà Script in progress - Sviluppare e proporre idee originali per il cinema, workshop della durata di 3 mesi, dedicato alla scrittura per il cinema e indirizzato a giovani sceneggiatori che vogliono acquisire e affinare gli strumenti tecnici e comunicativi per sviluppare un concept e portarlo fino al pitch ai produttori. Prossimamente saranno comunicate tutte le informazioni necessarie per iscriversi.

