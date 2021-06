Amazon annuncia il Prime Day Live con Gaia e Pinguini Tattici Nucleari

nell’app Amazon Music. Il contenuto rimarrà poi disponibile per 60 giorni per chiunque desideri rivederlo.

Gli spettatori del Prime Day Live, sotto la direzione creativa e produzione esecutiva di FeelRouge Worldwide Shows, potranno vivere un’esperienza unica che fonde performance e narrazione, grazie agli scenari, luci e ambientazioni creati da Ombra Design.

Per scaldare il pubblico in attesa delle imperdibili performance di Gaia e Pinguini Tattici Nucleari, i due popolari streamer Pietro Morello e Ckibe condivideranno con tutto il pubblico collegato qualche anticipazione di quello che accadrà nel corso della serata e ospiteranno sul palco la Presidente di Make-A-Wish Italia, Sune Frontani, che racconterà la missione della Onlus che presiede. Durante l'evento, infatti, chiunque lo desideri potrà supportare la Missione Make-A-Wish Italia che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie. Un pulsante per donare sarà disponibile per l'intera durata dell’evento e permetterà al pubblico di effettuare una donazione a scelta.

Make-A-Wish Italia è una Onlus che realizza i desideri di bambini affetti da gravi malattie, per ridare loro forza, speranza, gioia di vivere. Chi desidera supportare Make-A-Wish Italia fin da ora con una donazione in prodotti, può visitare la

Lista dei desideri

dell’associazione su Amazon.it, creata dalla Onlus e che include una selezione di prodotti dedicati a realizzare i desideri dei bambini.

Per celebrare l'arrivo di Prime Day, Amazon ha annunciato il, un evento musicale in live streaming presentato da Amazon Music e condotto da Victoria Cabello.Gli artistisaranno protagonisti del Prime Day Live e i fan di tutta Italia potranno godersi questo straordinario show di intrattenimento ilsul canale Twitch di Amazon Music Italia e