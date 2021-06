La prima mostra di Crypto Arte in Italia prende vita sui Mi TV P1 di Xiaomi

La prima mostra di Crypto Arte in Italia, presentata da Plan X Art Gallery in esclusiva nazionale, ha scelto il leader mondiale della tecnologiacome partner per presentare i capolavori digitali, che verranno esposti in via Marsala 7, a Milano, sulle nuove. La rappresentazione grafica creata dagli artisti viene quindi riprodotta dalle TV all’avanguardia dell’azienda per un’esperienza visiva unica nel suo genere.“LOST IN CRYPTO” è il nome della mostra meneghina che ospiterà dieci tra i migliori crypto artisti del mondo, nel cuore della città di Milano. Questo nuovo e affascinante movimento artistico sfrutta le potenzialità del mondo digitale e della tecnologica blockchain per offrire una via di fuga dalla realtà fisica, meravigliando l’utente conPer godere di una visione davvero originale e sorprendente, la TV Xiaomi scelta per l’occasione è la versione da 55” della nuova serie Mi TV P1, dal design elegante e raffinato, con i bordi sottilissimi. La risoluzione 4K UHD e il pannello LED a 60Hz con una visuale a 178° consentono di godere di queste opere digitali da ogni angolazione e al massimo delle loro potenzialità.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita