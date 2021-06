Libri per ragazzi: il digitale utilizzato dal 31% dei lettori, cresce l’influenza dei social network

Nella fascia d’età(persone di più di 14 anni, dato 2020). Lo spiega la ricercarealizzata dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con Pepe Research e, la Fiera del libro per ragazzi in programma fino al 17 giugno sulla piattaforma online dedicata.Se consideriamo solo i libri a stampa, escludendo quindi audiolibri,, sono lettori il 72% contro il 55% degli adulti. I lettori più assidui si trovano nella fascia 4-6 anni: sono il 93%, valore che scende all’84% nella fascia 7-9 anni e al 65% nella fascia 10-14 anni. Nella fascia 0-3 anni, sono lettori il 77%, intendendo per lettori bambini che manipolano libri “tattili”, utilizzano libri da colorare, sfogliano fiabe e brevi racconti accompagnati da un adulto.Il libro fisico, nonostante lo sviluppo del digitale, rimane centrale: il 69% di chi legge lo fa solo con libri a stampa o “tattili”.Soprattutto nella fascia 7-14 anni sono sempre più popolari contenuti editoriali legati a personaggi di serie tv, youtuber, tiktoker.per guardare cartoni animati, film e video, il 64% utilizza social network e sistemi di messaggistica.“La lettura – spiega Gianni Peresson, responsabile dell’ufficio studi di AIE - si inserisce sempre più in una rete di altre attività e di consumi culturali legate alla rete, ai social, alle immagini e per questo assume forti elementi di occasionalità”.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita