Novità Instagram: arrivano le inserzioni di Reels

Dopo il test effettuato in alcuni paesi, arrivano ufficialmente su Instagram le

Inserzioni di Reels

.

Le Inserzioni

di Reels aiuteranno le aziende a raggiungere un pubblico più vasto, consentendo alle persone di scoprire nuovi e interessanti contenuti creati da brand e da creator.

Le inserzioni appariranno nelle sezioni più popolari dei contenuti reel come la tab Reels, le Storie, tra i reel in Esplora e nel Feed.

Come le inserzioni nelle Storie, anche le inserzioni di

Reels saranno a schermo intero e verticali, e appariranno a intervalli tra i singoli reel

, con una durata fino a 30 secondi.

Le persone potranno commentare, mettere "mi piace", visualizzare, salvare e anche condividere tutte le inserzioni di Reels.

“

Reels è un ottimo modo per scoprire nuovi contenuti su Instagram, ecco perchè le inserzioni vanno in questa direzione. Per i brand, questo significa avere a disposizione una nuova modalità creativa per interagire con il proprio pubblico

” ha commentato

.



Proprio come per qualsiasi altra inserzione su Instagram, saranno fornite alle persone la possibilità di controllare anche quelle che compaiono come Reels dando, ad esempio, la possibilità di saltare, nascondere o segnalare un'inserzione non gradita.



Per maggiori informazioni su come creare un'inserzione di Reels, si può visitare il

Centro Assistenza di Instagram

.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita