Fastweb, in Piemonte arrivano le connessioni a banda larga con l’Ultra Fixed Wireless Access

. I piani già avviati per la realizzazione della nuova infrastruttura si inseriscono nell’ambito del progetto NeXXt Generation 2025 annunciato a fine 2020 dalla società e che nasce con l’obiettivo di connettere con il futuro milioni di famiglie sul territorio nazionale.Grazie allo sviluppo del piano NeXXt Generation 2025 la copertura a banda ultralarga di Fastweb inviene ulteriormente estesa sfruttando la tecnologia FWA che coniuga la potenza della fibra ottica con la flessibilità delle frequenze mobili per raggiungere utenti residenti nelle aree poco infrastrutturate della regione e che finora erano rimaste escluse dalla rivoluzione gigabit.. Sono inoltre già stati avviati i cantieri anche in altri Comuni della provincia di Torino con l’obiettivo di estendere ulteriormente la copertura sul territorio che, nelle prossime settimane, raggiungerà anche i centri di. Oltre al torinese la connettività a banda ultralarga verrà resa disponibile anche ad Alba (CN) e nel Comune di Cameri nel novarese. Nei prossimi 3 anni i Comuni raggiunti saranno 120.Per richiedere il collegamento tramite tecnologia Ultra FWA è sufficiente collegarsi sul sito https://nexxt.fastweb.it/ultra-fwa Sul tetto o sul balcone di casa viene installata una piccola antenna che, collegata tramite cavo con il modem di Fastweb posizionato all’interno dell’abitazione, permetterà di connettere tutti i dispositivi.è in promozione a 24,95 euro al mese (invece di 29,95 euro) e il primo mese è gratis. Il servizio offre Internet illimitato, modem e attivazione inclusi, senza vincoli o costi nascosti. Inoltre, Fastweb NeXXt Casa consente di mettere in pausa l’abbonamento fino a un massimo di 30 giorni all’anno dando così la possibilità di sospendere temporaneamente il servizio e la fatturazione quando non si usa il collegamento.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita