Indagine Kaspersky: appuntamenti amorosi solo con chi è vaccinato per il 48% degli italiani

preferisce organizzare incontri offline solo con persone che possiedono un certificato di vaccinazione.

gli utenti si sono dimostrati più ansiosi ad incontrare qualcuno di persona, infatti, è raddoppiato il numero di utenti che preferisce non organizzare incontri offline passando dal 22% al 41%.

con la percentuale più alta di chi non si fida ad organizzare incontri offline.



Nei mesi in cui è stato imposto l’autoisolamento, le persone hanno

trascorso più tempo

sulle app di incontri e il numero di utenti di queste piattaforme è

cresciuto

. La necessità di chiedere ad un potenziale partner il certificato di vaccinazione è un’ovvia conseguenza della pandemia ma le preoccupazioni che nascono quando arriva il momento di incontrare il proprio match offline non si limitano al solo fatto di ammalarsi. Il 39% degli italiani ha dichiarato che quando arriva il momento del primo incontro dal vivo si sente agitato mentre il 28% prova insicurezza.



Per alleviare alcune di queste preoccupazioni, il 71% degli italiani utenti di queste app preferisce iniziare da un approccio telefonico o da una videochiamata prima di accettare un incontro offline.

Secondo l'indagine di Kaspersky , l'isolamento e le restrizioni imposte da questo periodo di pandemia hanno aumentato il livello di attenzione che gli utenti prestano alla loro salute e sicurezza personale anche durante gli appuntamenti amorosi. Dal sondaggio è emerso, infatti, che il 48% degli italiani, la percentuale più alta in Europa,I meno preoccupati sono gli olandesi e i tedeschi rispettivamente con il 13% e il 15% di intervistati che ha dichiarato che non accetterebbe mai un appuntamento offline con chi non è vaccinato. Dall'inizio della pandemia,Anche in questo caso l'Italia si dimostra il Paese più prudente, tra i Paesi europei presi in esame dall'indagine,