Fashion: ciascuno di noi ha almeno 3 carte fedeltà nel portafoglio virtuale

Nel portafoglio degli italiani non mancano le carte fedeltà dei brand di moda: ogni consumatore ne ha. Lo rileva, l'applicazione che consente di memorizzare tutte le fidelity card nel proprio smartphone e che conta in Italia già 10 milioni di utenti.Dall'analisi emerge che. Dal 2017 a oggi la crescita di utenti con almeno una carta fedeltà Fashion è stata pari al: con un incremento costante, guadagnando diversi punti percentuali ogni anno, fino ad arrivare alregistrato nel primo semestre del 2021. La volontà dei retailer di fidelizzare sempre di più i propri consumatori, unita agli incentivi offerti attraverso programmi di loyalty per spingere gli acquisti, hanno portato l'aumento di carte fedeltà di questo comparto nei portafogli dei consumatori italiani.Ma se ogni utente Stocard ha in media 3 card al proprio attivo, in quattro regioni la media si alza: in, mentre sono sotto la media Toscana, Emilia Romagna e Campania, dove il numero oscilla tra 0 e 2.A oggi la maggioranza () delle carte Fast Fashion possedute dagli utenti Stocard riguarda marchi di, contra i top brand per acquisti. Al secondo posto () troviamo le carte dedicate ai brand diin testa), mentre il restanteè composto dalle loyalty card dei brand di, contra i marchi ai quali i consumatori sono più affezionati."In un momento di difficoltà per tutto il comparto moda, la fidelizzazione dei consumatori si è mostrata la scelta vincente per incrementare le vendite e impedire uno stallo del mercato del Fast Fashion", commenta. "Nei primi sei mesi del 2021 abbiamo registrato che il 64% degli utenti Stocard ha caricato una carta fedeltà di brand di Fast Fashion nel proprio portafoglio digitale, sintomo della buona riuscita di questa strategia basata sul rafforzamento del rapporto con il cliente attraverso promozioni personalizzate e sconti".