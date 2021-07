Italia al quarto posto come paese amante dei meme, soprattutto sportivi

Che si tratti di un'immagine di un VIP o di un simpatico gattino, cosa rende davvero virale i meme, quale paese interagisce maggiormente con loro e in che modo le preferenze delle persone differiscono?Per rispondere a queste domande, Compare the Market ha analizzato dati di social listening per scoprire gli oggetti e gli animali presenti sui meme che fanno salire il tasso di engagement, oltre a fornire i migliori consigli su come rendere virale il tuo meme.Nel 2020, oltre 3,6 miliardi di persone utilizzavano i social media in tutto il mondo, e si prevede che aumenterà a 4,41 miliardi entro il 2025. Con gli utenti di Internet che trascorrono in media 144 minuti al giorno sui social media e sulle app di messaggi, non sorprende che i meme siano aumentati in popolarità nell'ultimo anno. Tuttavia, sono gli Stati Uniti che hanno visto il più grande aumento di popolarità,, per un totale di 92,7 milioni di engagements, seguiti da Brasile (37,7 milioni) e India (22,5 m). L'Italia al quarto posto, con un engagement di quasi 12 milioni.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita