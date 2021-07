Samsung e Upday presentano una nuova app di notizie sugli eSport

L’app Jaxon è disponibile per il download dal

e da

.

fanno squadra per il lancio di, la nuovissima app di notizie che permetterà agli appassionati di tenersi costantemente aggiornati, con titoli come League of Legends, Dota 2, Fortnite, CS: GO e Valorant.Il panorama degli eSport si amplia a ritmo sostenuto, attirando un numero sempre maggiore di giovani fan. Nel 2021, l’audience è cresciuta dell’8,7%,: un aumento del 19% rispetto al 2019. Secondo le previsioni, questa tipologia di pubblico dovrebbe crescere ancora del 7,7% e nel 2024 conterà 577,2 milioni di persone.Gli eSport sono ormai un fenomeno globale, e gli appassionati puntano a tenersi informati sulle ultime notizie e tendenze. Insieme a una maggiore propensione per il consumo di contenuti rilevanti, i tipi di contenuti richiesti stanno diventando sempre più ampi e diversificati. Oltre ai tornei in streaming o alle partite dei campionati di, molti appassionati ricercano infatti una piattaforma che raggruppi e classifichi gli eventi più emozionanti nel mondo degli eSport. Per questo motivo Samsung ha sviluppato, insieme alla piattaforma di notizie Upday, un’app che offre ai fan le ultimissime notizie e contenuti sugli eSport.Con Jaxon, gli utenti possono ricevere non solo una panoramica di, ma anche contenuti curati con attenzione da un esperto team editoriale. Su Jaxon, i fan di eSport possono visualizzare gli ultimi contenuti quali commenti, avvincenti storie sui match del giorno e interviste esclusive legate ai loro giochi preferiti, comePer offrire agli utenti un’esperienza il più possibile immersiva, Samsung e Upday stanno pianificando collaborazioni con vari editori di videogiochi e giocatori nell’universo eSport. Inoltre, è previsto anche il coinvolgimento di alcuni influencer specializzati nella creazione di contenuti, tra cui, che ogni mese offriranno al pubblico due video esclusivi.Gli utenti possono personalizzare le notizie e i format che preferiscono vedere seguendo i canali dei giochi che amano di più. Tutto questo va ad aggiungersi al trending stream, funzionalità che aggrega in modalità full screen le principali notizie sugli eSport, e si concentra su contenuti. Passare al canale del proprio gioco preferito è molto semplice: basta scorrere con un dito per trovare un elenco dei relativi contenuti nell’apposito feed. Inoltre, con la funzione calendario integrata, tutti gli appassionati possono verificare l’inizio del prossimo torneo o sapere quando giocheranno i gamer di eSport più in voga.Un’altra peculiarità dell’app è l’omonimo personaggio di Jaxon, una mascotte ispirata allo spazio che presenterà le notizie sul gaming con un tocco di freschezza.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita