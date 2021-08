Chimpy: il powerbank per caricare il cellulare on the go arriva in Italia

Cellulare scarico? Fermarsi per caricare la batteria richiede una presa di corrente e almeno mezz'ora di attesa. Come risolvere il problema ed evitare il dispendio di tempo? Grazie a Chimpy, il servizio di powerbank a noleggio on the go arriva oggi anche in Italia, partendo da Milano e già attivo in 60 edicole della città meneghina.





Come funziona Chimpy?



Quante volte può capitare di ritrovarsi con lo smartphone scarico verso fine giornata e non sapere come ricaricarlo? Chimpy ha risolto questo fastidioso problema e ha coniugato la necessità di caricare il telefono con la filosofia dell'economia circolare per evitare sprechi, ponendo molta attenzione all'aspetto green per diminuire l'inquinamento ambientale. In particolare, per continuare ad utilizzare il telefono senza interruzioni basterà noleggiare uno dei tantissimi powerbank Chimpy presenti nelle edicole convenzionate con il progetto, caricare il proprio smartphone e restituirlo comodamente sempre in uno dei punti aderenti al servizio offerto da Chimpy.

Semplice, comodo e utile. Il processo di noleggio è immediato, non è richiesta alcuna registrazione al servizio ed il download dell'app è facoltativo. Basterà quindi recarsi in uno dei punti convenzionati per ricevere la batteria e il cavo corrispondente con un costo di noleggio pari a 3 euro per la prima settimana, a cui andranno aggiunti 15 euro di cauzione che verrà restituita una volta riconsegnato il powerbank in qualsiasi edicola convenzionata. Tutte le location si possono trovare comodamente sul sito internet e nell'app di Chimpy.

