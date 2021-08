Polizia postale: allarme smishing ai danni di clienti di Banca MPS

La Polizia Postale mette in guardia da una massiva campagna dicon messaggi apparentemente provenienti da Banca Mps. Il messaggio fa riferimento ad un dispositivo non autorizzato che risulta essere connesso al conto online per il quale viene richiesto di cliccare sul modulo correlato. Cliccando sul link, l’ignaro utente viene indirizzato. Continuando nella navigazione sul sito, all’utente viene richiesto di inserire i propri dati bancari con l’obiettivo di utilizzarli fraudolentemente.La Polizia Postale raccomanda che bisogna ricordarsi sempre che nessun istituto di credito ci richiede per sms, e-mail o per telefono di inserire o comunicare i propri dati personali e/o bancari.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita