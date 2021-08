Operazione della Polizia Postale contro commercio online di Green Pass falsi

La, di concerto con i Compartimenti di Milano e Bari, con il coordinamento delle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma, Milano e dei minorenni di Bari, ha identificato, perquisito e indagato 4 soggetti, tra i quali 2 minori, gestori di diversispecializzati nell’offerta illegale di Certificati Green Pass Covid-19 falsi, per i reati di truffa e falso.Gli specialisti della Polizia Postale, tramite complesse analisi tecniche e finanziarie della block chain,, sono riusciti ad individuare i canali di vendita e ad identificarne gli amministratori.Erano migliaia gli utenti iscritti ai canali su note piattaforme di comunicazione dove veniva proposta, con garanzia assoluta di anonimato,, da pagare in criptovaluta o buoni acquisto di piattaforme per lo shopping on-line, ad un prezzo compreso tra i 150 ed i 500 euro.Sono in totaledagli agenti della Polizia Postale nel corso dell’indagine in esecuzione del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Capitolina, consentendo, così, l’interruzione dell’attività delittuosa.L’attività investigativa, tutt’ora in corso, è rivolta all’identificazione degli amministratori di ulteriori canali individuati oltreché degli acquirenti.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita