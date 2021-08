DAZN: arrivano le nuove carte e codici prepagati

DAZN si prepara alla nuova stagione di sport con una novità per tutti gli appassionati. Già

ora

, nei principali

negozi di elettronica

(tra cui Unieuro, MediaWorld, Euronics, Gamestop),

supermercati

(tra cui Esselunga e Carrefour) ma anche nei

tabaccai, bar e negozi abilitati Mooney o Puntolis

, i tifosi potranno trovare le

nuovissime carte e codici prepagati DAZN

disponibili nelle versioni da

1 mese (€ 29,99), 3 mesi (€ 79,90 anziché € 89,97) e 6 mesi (€ 149,90 anziché € 179,94 ).

Inoltre, tutti i weekend a partire

dal 20 agosto e fino al 26 settembre,

all’interno dei maggiori punti vendita

Unieuro

i clienti potranno trovare a loro disposizione i

DAZN Coach

, un team di persone che forniranno supporto e informazioni per attivare l’abbonamento alla piattaforma di streaming.Acquistando le carte e i codici DAZN, gli appassionati potranno seguire i loro sport preferiti, senza senza dover utilizzare la propria carta di credito o altri metodi di pagamento online.A partire da questa stagione, DAZN trasmetterà tutta laper un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) e la. A queste si aggiungono tutta l’Europa League e il meglio della Conference League, LaLiga, il massimo campionato spagnolo, e il meglio del calcio internazionale con la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS, oltre ai canali tematici di FC Internazionale e AC Milan. Infine, dal 2021 al 2025, su DAZN anche la UEFA Women’s Champions League.Completa l’offerta un ampio catalogo multisport con MotoGP, Moto2 e Moto3, NFL, UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe, CEV Champions League di pallavolo, Indycar e freccette. A ciò si aggiungono i canali Eurosport 1 HD e 2 HD.Per attivareè sufficiente recarsi alla pagina www.dazn.com/redeem , inserire il codice riportato dietro la carta o sullo scontrino e seguire le istruzioni.