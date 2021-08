Zebra Technologies presenta il suo primo mobile computer abilitato a Wi-Fi 6

Non da ultimo, TC52ax è il primo mobile computer di Zebra compatibile con Zebra Workstation Connect. Questo software permette di convertire mobile computer e tablet Zebra in workstation mobile, su richiesta, consentendo agli operatori di eseguire applicazioni su uno schermo di grandi dimensioni direttamente dai loro dispositivi mobile e di collegarsi perfettamente a monitor esterni, scanner palmari, stampanti e tastiere.

ha annunciato il nuovocompatibile con lo standard Wi-Fi 6 e dotato dell'innovativa soluzione software Workstation Connect che permette di convertire i dispositivi mobile Zebra in vere e proprie workstation mobile. Con questa soluzione, Zebra vuole contribuire a migliorare l'efficienza dei flussi di lavoro e semplificare i processi, oltre a ottimizzare il ritorno sugli investimenti nei settori retail, produzione e logistica.Il mobile computer TC52ax è la soluzione ideale per monitorare i costi e visualizzare gli articoli, l'inventario e controllare i movimenti, nonché per ridurre le code a barriera casse, ad esempio, oppure gestire il merchandising e le applicazioni "buy online pick up in store" (BOPIS) e "buy online, pick up at curbside" (BOPAC).Grazie allache TC52ax supporta, le aziende di produzione possono ora aumentare la larghezza di banda e la capacità di trasmissione, abilitando una maggiore velocità di throughput e consentendo tempi di risposta più rapidi, anche quando più dispositivi vengono utilizzati sulla stessa rete. Questa soluzione offre inoltre opzioni di scansione avanzata utilizzandoper permettere ai lavoratori (grazie all'ampio raggio di lettura) di acquisire con facilità i codici a barre dagli articoli posti sugli scaffali più distanti, ma anche su quelli ravvicinati, incrementando contestualmente la produttività.Inoltre, TC52ax è il primo mobile computer di classe enterprise di Zebra basato su, dotato quindi della funzionalità. Questa tecnologia beaconing consente alle aziende di tracciare e trovare un dispositivo smarrito anche quando è spento o ha la batteria scarica.