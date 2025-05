Western Digital amplia le linee di prodotto WD Red Pro e WD Purple Pro con HDD CMR ad alta capacità da 26 TB

Con il continuo avanzamento delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale (AI), al machine learning (ML) e all’analisi dei dati, i flussi di lavoro aziendali — dalla creazione e analisi dei contenuti, fino alla collaborazione e all’archiviazione — richiedono oggi prestazioni superiori, maggiore capacità e una flessibilità sempre più elevata. Per rispondere a queste nuove esigenze del panorama data-driven, Western Digital ha presentato due nuove soluzioni appositamente progettate per offrire capacità di archiviazione più elevate e soddisfare le crescenti richieste del mercato.

L’introduzione del nuovo WD Red Pro HDD da 26 TB (Prezzo consigliato 913,99€) risponde alle crescenti esigenze di archiviazione negli ambienti NAS, offrendo prestazioni potenziate, maggiore scalabilità e un'affidabilità superiore per gestire workload intensivi in sistemi multi-bay ottimizzati per RAID. Questo nuovo modello rappresenta un significativo incremento in termini di capacità, proponendosi come una soluzione scalabile e duratura, ideale per aziende e professionisti del settore creativo. Con un carico di lavoro supportato fino a 550 TB all’anno e un MTBF (Mean Time Between Failures) di ben 2,5 milioni di ore, questa unità è progettata per operare in ambienti multiutente attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantendo prestazioni affidabili in un’ampia gamma di applicazioni, dai flussi di lavoro creativi ai sistemi NAS di livello enterprise. Grazie alla tecnologia OptiNAND™, che migliora la tracciabilità e l’efficienza nella gestione dei dati, l’HDD WD Red Pro da 26 TB rappresenta un nuovo punto di riferimento nelle soluzioni di archiviazione ad alta capacità.

Con la diffusione di telecamere a più alta risoluzione, le esigenze di archiviazione dei dati aumentano esponenzialmente. Per rispondere a queste esigenze, Western Digital presenta l'unità disco WD Purple Pro da 26 TB, creata appositamente per le soluzioni smart video. La nuova soluzione di storage, basata sulla piattaforma a 11 dischi di Western Digital, offre le prestazioni e l’affidabilità necessarie per supportare registrazioni video su larga scala, operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Progettata con l'affidabile tecnologia ePMR, è ideale per videoregistratori con funzionalità AI, server per analisi video e deep learning, ambienti di storage basati su cloud e applicazioni ad alta intensità. Garantisce uno spazio di archiviazione robusto e ad alte prestazioni, assicurando al contempo accessibilità costante e protezione dei dati. Altri punti di forza del prodotto sono la capacità di carico di lavoro di 550 TB/anno, la Western Digital Device Analytics per la gestione dello stato di salute delle unità e la tecnologia AllFrameTM AI che supporta fino a 64 telecamere HD a flusso singolo o 32 flussi AI per l'analisi dell'apprendimento profondo.

