Pokémon: in arrivo tante novità

Pokémon Diamante Lucente

e Pokémon Perla Splendente









Leggende Pokémon: Arceus







Uscita di Pokémon UNITE per dispositivi mobili











Pokémon GO











Pokémon Masters EX









Pokémon Café ReMix



Durante una presentazione video Pokémon Presents, sono stati svelati nuovi dettagli su Pokémon Diamante Lucente, Pokémon Perla Splendente e Leggende Pokémon: Arceus, i nuovi videogiochi che saranno disponibili esclusivamente per console della famiglia. Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente usciranno il 19 novembre 2021, mentre Leggende Pokémon: Arceus uscirà il 28 gennaio 2022. Nel video di presentazione sono stati resi noti anche ulteriori dettagli sul primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre, Pokémon UNITE, oltre a informazioni sugli speciali eventi di gioco che si terranno in Pokémon Masters EX e Pokémon GO. Inoltre, è stato annunciato un aggiornamento importante di Pokémon Café Mix, che include un cambio di nome in Pokémon Café ReMix, oltre all'aggiunta di nuovi elementi di gioco, ulteriori Pokémon e nuove opzioni di personalizzazione.Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente permetteranno ai fan di godersi la storia originale e le meccaniche di gioco di Pokémon Diamante e Pokémon Perla sotto una luce nuova. Usciti nel 2006, i giochi originali sono stati riprodotti fedelmente con dei colori ravvivati e brillanti per Nintendo Switch.Con Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente i giocatori potranno tornare nella regione di Sinnoh, dove incontreranno il Professor Rowan, affronteranno il Team Galassia ed esploreranno i Grandi Sotterranei. Le celebri Super Gare Pokémon della regione di Sinnoh torneranno col nome di Super Gare-show e i giocatori potranno interagire con Allenatori di tutto il mondo nella Sala contatto. Inoltre, potranno personalizzare l'esperienza di gioco tramite il DecoraBall.Nel 2022 sarà anche possibile connettere Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente a Pokémon HOME. Per festeggiare l'uscita di questi giochi, a partire dal 5 novembre 2021 sarà disponibile la console Nintendo Switch Lite edizione speciale Dialga & Palkia, che sul retro avrà raffigurati un Dialga argentato e un Palkia dorato. Per scoprire di più su Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, visitaIn Leggende Pokémon: Arceus, i giocatori vivranno un'avventura ambientata nella Sinnoh del passato, quando era ancora conosciuta con il suo nome originale. Moltissimi anni fa, questa regione era infatti chiamata Hisui ed era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia.In quanto membri del Team Galassia, i giocatori visiteranno il Villaggio Giubilo, un insediamento animato che ha funzione di base operativa. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta, partiranno dal villaggio per esplorare una delle varie aree che costituiscono la regione di Hisui. Al termine di ciascuna spedizione di ricerca, torneranno al Villaggio Giubilo per prepararsi all'incarico successivo. Ogni qualvolta i giocatori si allontaneranno dal Villaggio Giubilo e partiranno per una spedizione, la prima tappa sarà uno dei campi base, che avranno funzione di avamposto per il loro lavoro di ricerca. I campi base non costituiscono solo il punto di partenza delle spedizioni, ma sono molto utili per i giocatori per riposarsi durante le escursioni di ricerca, rimettere in salute i Pokémon oppure fabbricare strumenti utilizzando il banco per il faidaté. Se i giocatori subiscono troppi danni a causa degli attacchi dei Pokémon selvatici o cadendo da grandi altezze, potrebbero non riuscire a proseguire la ricerca. In questi casi, possono sfruttare al massimo i vantaggi dei campi base per togliersi dai guai e portare a termine il lavoro!Mentre i giocatori cercheranno di completare il Pokédex e saliranno di rango nel Team Galassia, incontreranno personaggi interessanti e Pokémon unici che vivono nella regione di Hisui.Per scoprire di più su Leggende Pokémon: Arceus, visita Pokemon.it/LeggendeArceus Pokémon UNITE è in arrivo per dispositivi mobili il 22 settembre 2021. In questo gioco, già disponibile per Nintendo Switch dal mese scorso, i giocatori si affrontano in appassionanti lotte 5 contro 5, in cui collaborano con i propri compagni di squadra per sconfiggere i Pokémon selvatici, far salire di livello ed evolvere i propri Pokémon e battere gli avversari. In attesa dell'uscita della versione per dispositivi mobili, è ora possibile effettuare la registrazione anticipata su App Store e su Google Play! Se verranno effettuate 2.500.000 o più registrazioni anticipate, i giocatori riceveranno la Unite license (licenza Unite) di Pikachu. Se verranno effettuate 5.000.000 o più registrazioni anticipate, invece, i giocatori riceveranno l'Holowear speciale Festival Style: Pikachu ovvero Stile festival (Pikachu).Se e quando verranno raggiunti questi obiettivi, per ottenere la Unite license e l'Holowear di Pikachu i giocatori dovranno effettuare l'accesso alla versione per dispositivi mobili di Pokémon UNITE e completare l'evento di accesso entro le 15:59 (CET) del 31 ottobre 2021. Effettuando subito l'accesso alla versione per Nintendo Switch di Pokémon UNITE, è possibile ricevere in regalo la Unite license di Zeraora. Utilizzando lo stesso account nella versione per Nintendo Switch e in quella per dispositivi mobili, sarà possibile giocare con Zeraora anche su dispositivo mobile quando il gioco sarà disponibile in questa versione. Inoltre, gli Allenatori potranno presto schierare in campo anche Mamoswine e Sylveon, che saranno aggiunti prossimamente al gioco. Per scoprire di più su Pokémon UNITE, visita Pokemon.it/Unite Dal 20 al 31 agosto 2021, in Pokémon GO spunteranno Pokémon scoperti nella regione di Galar. Durante questo periodo, sarà possibile incontrare in giro Wooloo, Skwovet e Falinks. Inoltre, il Pokémon leggendario di Galar Zacian farà il suo debutto nei raid di livello cinque dal 20 al 26 agosto, seguito da Zamazenta dal 26 agosto al 1° settembre.Per scoprire di più su Pokémon GO, visitaIn occasione del secondo anniversario di Pokémon Masters EX, arriva il fenomeno Dynamax a Pasio nel nuovo evento leggendario dal titolo "Lo scudo che ulula all'eternità". Fino alle 07:59 (CEST) del 16 settembre 2021, i giocatori potranno collaborare con Hop, Gloria e Dandel per aiutare il Pokémon leggendario Eternatus, giunto sull'isola con un misterioso meteorite. Partecipando all'evento, sarà possibile ricevere come ricompensa l'Unità Hop e Zamazenta, delle gemme e altri strumenti utili. Nel corso dell'evento, Dandel Costumax ed Eternatus fanno la loro apparizione nella ricerca Unità, perciò i giocatori avranno la possibilità di aggiungerli in squadra.Inoltre, N e altre fantastiche Unità faranno ritorno in occasione dei festeggiamenti per il secondo anniversario di Pokémon Masters EX. N indosserà un nuovo interessante outfit e sarà in coppia con un Pokémon capace di infliggere danni a tutti i nemici in un solo colpo.Per scoprire di più su Pokémon Masters EX, visitaPokémon Café Mix, il gioco per Nintendo Switch e dispositivi mobili in cui si devono completare dei puzzle toccando lo schermo, tornerà in autunno con una veste tutta nuova e con un nuovo nome: Pokémon Café ReMix. Con l'aggiornamento saranno introdotti nuovi elementi per i puzzle, Pokémon mai visti finora nel gioco, costumi aggiuntivi e altri modi per ampliare e sviluppare lo staff Pokémon.Servendo ai Pokémon le delizie preparate per loro, sarà possibile aumentare il livello di amicizia per farli entrare a far parte dello staff. In Pokémon Café ReMix saranno introdotte anche nuove abilità che consentiranno di risolvere i puzzle più facilmente, oltre alla possibilità di combinare megafoni per renderli ancora più potenti. Le Ghiande dorate ottenute in Pokémon Café Mix potranno essere trasferite in Pokémon Café ReMix.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita