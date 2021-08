QNAP: riconoscimento facciale anche quando si indossa la mascherina

Dalla collaborazione tra QNAP e CyberLink, nasce la nuova soluzione QVR Face Link, basata su intelligenza artificiale, che consente l’identificazione dei volti anche se nascosti dalle mascherine.

La nuova proposta parte da QVR Face, la soluzione QNAP per il riconoscimento intelligente dei volti che, tramite l’analisi video in tempo reale delle riprese delle telecamere di terze parti, è in grado di impostare profili, gruppi e notifiche per il riconoscimento immediato dei volti. Grazie, infatti, ad un algoritmo di pre-elaborazione, QVR Face è in grado di filtrare modo efficace il 70% dei volti non adatti per il riconoscimento, con la possibilità di analizzare contemporaneamente più trasmissioni video e di fare una selezione tra profili registrati e sconosciuti.



Con l’integrazione della tecnologia di riconoscimento dei volti FaceMe AI di CyberLink – un’applicazione in grado di riconoscere le persone quando indossano la mascherina su naso e bocca con una precisione del 98% – le potenzialità del sistema si amplificano ulteriormente e la persona può essere riconosciuta tra i profili registrati, anche se indossa un dispositivo di protezione individuale. Una soluzione a vantaggio di tutti quei luoghi sensibili, o particolarmente esposti al rischio di contagio, dove il controllo accessi senza necessità di far abbassare la mascherina ai visitatori rimane la soluzione più auspicabile in termini di sicurezza. In primis, gli ambienti sanitari.



Gli scenari di applicazione di una soluzione per il riconoscimento dei volti infatti sono davvero infiniti – dagli uffici, alle comunità residenziali, agli ospedali, fino ai punti vendita al dettaglio – e, soprattutto in questo particolare momento storico, offrono una gestione intelligente e sicura dei visitatori, del controllo accessi e dei servizi di smart retail.

