Vodafone e Netflix insieme in un'unica offerta

Dal 1° settembre con i Vodafone Family Plan per la prima volta il meglio della rete fissa e mobile di Vodafone e il grande intrattenimento Netflix in un'unica offerta.

Il piano convergente senza vincoli per unire in un'unica opzione fibra e mobile di tutta la famiglia, ora si arricchisce della possibilità di avere compresa l'esperienza completa di Netflix -scegliendo tra Piano Standard e Piano Premium- in modo semplice e nella stessa fattura.





Wi-Fi 6 Station,

e fuori casa con giga illimitati anche su rete 5G.



Inoltre, i clienti potranno scegliere di attivare Vodafone TV, il servizio di Vodafone Italia che integra in un'unica piattaforma la TV tradizionale, i contenuti on demand e le migliori app TV per avere un'esperienza sempre più integrata, innovativa e personalizzabile disponibile anche in mobilità su smartphone e tablet. E con il nuovo TV box di Vodafone sarà ancora più semplice ed immediato accedere a Netflix direttamente dalla TV di casa.

L'offerta sarà disponibile anche per chi ha già Netflix senza rinunciare al proprio account e dal 19 settembre anche per i già clienti Vodafone che aderiscono a Vodafone Family Plan.



