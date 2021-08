Al via gli sconti del Microsoft Store sulla gamma di dispositivi Surface

Il Microsoft Store ha annunciato sconti esclusivi, con ribassi fino al 35%,

su una selezione di prodotti della

linea

Microsoft Surface

.



Ad esempio è possibile risparmiare fino al 25% sulle migliori configurazioni Surface Pro 7, incluse quelle esclusive del Microsoft Store. Il 2-in-1 è dotato di un processore Intel Core di serie laptop, touchscreen, una batteria di lunga durata e webcam HD, ed è acquistabile nei colori nero e platino. In questo caso, sono disponibili anche i pacchetti risparmio, con tastiera inclusa sui best sellers Intel Core i5 128GB e 256GB.





Un’ulteriore offerta

riguarda Surface Go 2, il dispositivo 2-in-1 più piccolo e leggero, che offre una perfetta portabilità, senza rinunciare a un ampio touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria di lunga durata, espressamente progettata per seguire le giornate di tutta la famiglia. Utilizzabile come computer portatile o tablet per le attività quotidiane, Surface Go 2 è acquistabile con uno sconto fino al 22% con Surface Keyboard inclusa in omaggio.





Per chi è invece alla ricerca di un laptop performante ma, allo stesso tempo, impreziosito da un design iconico ed elegante

, Surface Laptop 3 è ora disponibile con uno sconto fino al 35% su una selezione di configurazioni, inclusi i modelli dotati di processore AMD Ryzen 7. Laptop 3 è acquistabile con touchscreen da 13,5 pollici e 15 pollici e nelle colorazioni nero e platino.





Prezzo ribassato anche sul laptop più leggero della famiglia Surface, ovvero

Surface Laptop Go

che ora sarà scontato fino al 21%. Grazie a un’autonomia massima di 13 ore, accompagna lo studente per l’intera giornata; con i suoi soli 15.69 mm di spessore è facile da trasportare e presenta inoltre il touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e videocamera HD integrata.





Ma non è tutto, perché solo sul Microsoft Store, gli studenti e gli insegnati possono beneficiare di uno sconto del 10% su tutti i device e gli accessori della linea Surface, senza dimenticare la possibilità di usufruire per 90 giorni dell’assistenza tecnica gratuita Surface, esclusiva del Microsoft Store.

