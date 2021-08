Aruba entra negli Esports: annunciata la sponsorizzazione dell’Esport Palace di Bergamo

4 dei giochi

ha annunciato la nuova partnership con, il più grande cloud provider italiano e la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini. L'obiettivo di questo accordo è quello di promuovere la nuova product linerecentemente ufficializzata dall'azienda: un'offerta diad elevate performance e stabilità, che verrà messa al servizio di un universo in costante e prodigiosa espansione: il Gaming e gli eSport.Un passo importante per il provider italiano che ha trovato nell'eSport Palace, con sede a Bergamo in Via Giosuè Carducci 4, un luogo di riferimento per promuovere i propri servizi e mettere alla prova le potenzialità della Fibra di Aruba sia attraverso le molteplici attività business del Gruppo AK, sia attraverso l'esperienza degli esigenti clienti dell'eSport Palace dove, ogni giorno, centinaia di giocatori si sfidano nei videogiochi più disparati: da Fortnite fino ai simulatori di guida.Il debutto della partnership coincide anche con l'evento più importante dell'eSport Palace: lache si terrà dall'11 al 12 settembre. Nella sua seconda edizione, questa maratona videoludica raccoglie i migliori talenti diappassionanti e seguiti del momento -- che, suddivisi in team, si sfideranno nella sala gaming per aggiudicarsi il montepremi da 10.000 € messo in palio dall'organizzazione. Un evento unico nel suo genere e assolutamente da non perdere, visibile in live streaming su Twitch ( https://www.twitch.tv/esportpalacebg ) o direttamente dagli schermi dell'eSport Palace.