Ericsson Mobility Report: per la prima volta i nuovi abbonamenti 5G superano quelli 4G in un singolo trimestre

ha pubblicato una nuova edizione del Mobility Report con i dati aggiornati al secondo trimestre del 2021. Da un punto di vista dellausata per accedere ad Internet in mobilità, nel secondo trimestre 2021 si registrano– legati a un dispositivo 5G –Per la prima volta c'è stato il sorpasso sul 4G, che ha registrato, nello stesso periodo, 71 milioni di nuovi abbonamenti, arrivando così a un totale di 4,8 miliardi, ovvero il 59% di tutti gli abbonamenti mobili nel mondo. Diminuiscono gli abbonamenti alle sole reti 3G/HSPA (-46 milioni) e 2G/GSM (-52 milioni). Sono 176 gli operatori che a livello globale hanno lanciato sul mercato servizi 5G.Nel complesso, continua a crescere l'utilizzo di Internet da mobile: nel secondo trimestre 2021 il numero di abbonamenti di tipoè aumentato di quasi 100 milioni, per un totale di circa 6,8 miliardi, con un aumento del 7% anno su anno.La crescita degli abbonamenti alla banda larga mobile e il sempre maggiore consumo di video portano anche a un aumento delche è cresciuto del 44% tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso periodo del 2021, raggiungendo i 72 Exabyte (EB) al mese. La crescita trimestrale è stata invece del 9% circa.Il secondo trimestre 2021 si è chiuso, infine, con circa 8,1 miliardi di, facendo registrare un incremento degli abbonamenti alla rete mobile di 50 milioni di unità nel secondo trimestre dell'anno. Il maggior contributo trimestrale proviene dalla Cina (+13 milioni), seguita da Indonesia (+5 milioni) e dagli Stati Uniti (+3 milioni).Confermando, di fatto, chein circolazione supera quello della popolazione umana mondiale, con un tasso di penetrazione pari al 103%. Il numero di abbonati mobili unici è, invece, pari a circa 6 miliardi. Il divario tra utenti unici e SIM totali è in buona parte dovuto alla presenza di più SIM per persona o di abbonamenti inattivi.