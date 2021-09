Kaspersky Smart Home Security: la nuova soluzione per proteggere i dispositivi domestici connessi

ha annunciato l’uscita di una nuova soluzione di sicurezza:. Il nuovo prodotto aiuterà gli operatori di telecomunicazioni a rispondere alla crescente domanda degli utenti di proteggere i dispositivi domestici smart. Il prodotto viene installato su un router da un operatore di telecomunicazioni, eLa nuova soluzione di Kaspersky combina diversi aspetti fondamentali della sicurezza informatica, tra cui la protezione da malware, sorveglianza nascosta, il controllo della rete Internet e altro ancora. In particolare, il toolset anti intrusioni include diverse funzioni:, blocco degli attacchi di forza bruta, controllo degli URL sospetti e monitoraggio di porte e protocolli Internet.Il toolkit di sicurezza consente agli utenti di controllare il livello di sicurezza del sistema e dei dispositivi. Il prodotto avviserà l’utente nel momento in cui la password dei dispositivi risultasse troppo debole e lo guiderà nella scelta di una più affidabile. Inoltre, il set include il controllo dei protocolli Internet e delleoffre inoltre ai genitori la possibilità di impostare restrizioni sull'utilizzo di Internet per i propri figli. Si può ad esempio ridurre l'utilizzo di Internet di notte o in altri orari, e di impedire di visitare siti Web non appropriati.“Il nostro nuovo prodotto è il risultato di molti anni di lavoro con operatori di tutto il mondo. Conosciamo le sfide che i nostri partner di telecomunicazioni devono affrontare quando nascono nuove tecnologie. La nuova soluzione sarà in grado di proteggere gli utenti e migliorerà gli attuali livelli di protezione degli ecosistemi IoT domestici. Durante lo sviluppo del KSMS è stato anche preso in considerazione il fatto che l'operatore debba utilizzare i dispositivi CPE già implementati nei sistemi dei clienti",Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita