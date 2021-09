Amazon aprirà un nuovo centro di distribuzione a San Salvo (Chieti)

ha annunciato l’apertura nel 2022 di un nuovo centro di distribuzione a San Salvo, in provincia di Chieti, che permetterà all’azienda di creare, entro tre anni dall’apertura, ulteriori 1.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Queste nuove posizioni si aggiungono ai 3.000 posti di lavoro a tempo indeterminato che Amazon ha già creato nel 2021 raggiungendo le 12.500 assunzioni a tempo indeterminato inizialmente previste entro la fine dell’anno. Il lancio del nuovo centro comporterà un ulteriore investimento di, portando così a 6 miliardi di euro l’impegno economico complessivo di Amazon in Italia dal 2010.Dopo l'annuncio dello scorso gennaio dell'apertura di tre nuovi centri logistici a, Amazon continua ad espandere la sua rete logistica.Il centro di distribuzione situato a San Salvo, sarà dotato dell’avanzata tecnologiacon un’attenzione particolare alla salute e al benessere dei dipendenti. Questa tecnologia rappresenta solo l’ultima di una lunga serie di innovazioni introdotte da Amazon per supportare il lavoro svolto dagli operatori di magazzino e che consente di ridurre i tempi di percorrenza portando gli scaffali direttamente alla loro postazione. Il nuovo sito di San Salvo ricoprirà un ruolo chiave all’interno della rete dei centri di distribuzione dell’azienda in cui i dipendenti prelevano, impacchettano e spediscono gli ordini che saranno poi consegnati ai clienti.Amazon è in procinto di avviare il processo di selezione per varie posizioni presso il nuovo centro di distribuzione, dagli Operations manager agli ingegneri, ai ruoli nelle Risorse Umane e IT fino a coloro che si occuperanno della gestione degli ordini dei clienti.È già possibile candidarsi alle posizioni manageriali accedendo al portale amazon.jobs/it. La selezione degli operatori di magazzino. I dipendenti saranno assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita