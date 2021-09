Instagram lancia la funzione "Cerca sulla mappa"

Instagram ha lanciato la funzione "Cerca sulla mappa" per aiutare a scoprire nuovi luoghi da visitare, come ristoranti, caffè e parchi, in base alla propria posizione.

La funzione "Cerca sulla mappa" è stata implementata sulla base dei comportamenti di molti utenti, che utilizzano Instagram per condividere le foto dei luoghi che visitano attraverso gli hashtag, ad esempio ristoranti e destinazioni di viaggio, così come per cercarne di nuovi.



La funzione “Cerca sulla mappa" può essere utilizzata seguendo due diverse modalità:



dalla tab di navigazione . Premendo sulla nuova icona della mappa nell'angolo in alto a destra della tab di navigazione, vengono mostrati luoghi popolari con hashtag di varie categorie, come ristoranti, caffè e destinazioni turistiche vicino alla propria posizione attuale.

usando la ricerca degli hashtag . Ad esempio, quando un utente fa una ricerca utilizzando l'hashtag #ristorante per trovare consigli, nei risultati appariranno le attività commerciali nelle vicinanze pubblicate con quell'hashtag.

Gli utenti possono quindi scoprire luoghi di diverso tipo attraverso due modalità e, visitando i relativi account Instagram, possono poi ottenere maggiori informazioni.

La funzione “Cerca sulla mappa” sarà disponibile inizialmente in alcuni paesi selezionati, tra cui Italia.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita