Pokémon Unite sarà disponibile per dispositivi mobili

, il primo gioco Pokémon strategico di lotta a squadre, sarà disponibile anche per dispositivi mobili a partire da oggi, mercoledì 22 settembre 2021. Questo gioco free-to-start con possibilità di acquisti nel gioco sarà disponibile per il download nell'App Store e su Google Play. Inoltre sarà possibile giocare a Pokémon UNITEanche in italiano, francese, tedesco e spagnolo sia su dispositivi mobili che su Nintendo Switch tramite un aggiornamento scaricabile gratuitamente.Per festeggiare l'uscita del gioco su dispositivi mobili e il raggiungimento di cinque milioni di registrazioni anticipate, i giocatori che completeranno l'evento nel gioco nella versione per dispositivi mobili di Pokémon UNITE entro le 15:59 (CET) di domenica 31 ottobre 2021 riceveranno le seguenti ricompense nell'ambito della campagna di registrazione anticipata: 1.000 coupon Heos, la licenza Unite di Pikachue lo speciale Holowear Stile festival (Pikachu). Al raggiungimento di 7,5 milioni di registrazioni anticipate, i giocatori riceveranno ulteriori 1.000 coupon Heos.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita