Samsung Innovation Camp: al via la nuova edizione

Samsung Electronics Italia ha annunciato la nuova edizione di, progetto sviluppato in collaborazione con, agenzia internazionale specializzata in servizi HR, che nasce con l'obiettivo di accompagnare gli studenti e le studentesse delle università italiane in un, volto a offrire quelle competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro e prepararli a costruire i profili professionali del futuro.Focus di quest'anno,con, duramente colpiti in questo momento storico complesso. Nonostante, infatti, durante i momenti più critici della pandemia, abbiamo assistito a un'esplosione di iniziative per spostare il mondo della cultura dalla dimensione fisica a quella online – l'80% dei musei italiani per esempio ha offerto almeno 1 contenuto digitale durante i periodi di restrizioni (Fonte:) – entrambi i settori, fortemente connessi tra loro e quanto mai strategici per l'economia del Paese, hanno subito forti perdite. Nel solo 2020, i musei in Italia hanno perso il 75% dei visitatori e il 78% degli introiti (Fonte:, Sistema Statistico Nazionale del Ministero della Cultura) mentre sono quasi 64 miliardi le perdite nel settore del Turismo (Fonte: Istat).In questo scenario si inserisce, programma giunto alla quinta edizione, che ha formato fino ad orasono i primi quattro atenei che prendono parte a questa nuova edizione con l'obiettivo comune di dare un contributo al rilancio e alla valorizzazione delle bellezze del nostro Paese, dando nuovo impulso al settore turistico e dei beni culturali nel prossimo futuro.Per partecipare e scoprire i dettagli del progetto, è possibile iscriversi direttamente sul sito di Innovation Camp: