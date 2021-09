Fortinet nomina Massimo Palermo nuovo Country Manager Italia e Malta

ha annunciato la nomina di, con il compito di guidare la strategia e la presenza dell'azienda in uno dei mercati più estesi a livello europeo. Con un'esperienza ventennale consolidata in ambito ICT nella gestione di team, nella strutturazione della strategia e del relativo go-to-market e nel canale, Massimo guiderà Fortinet in ottica di un crescente sviluppo del business a livello locale con l'obiettivo di proteggere le imprese, le istituzioni pubbliche, i governi e l'economia digitale dal cybercrime."Sono orgoglioso e onorato per l'opportunità che mi è stata offerta di entrare in un'azienda leader di mercato, con una crescita continua che pochi vendor possono vantare e che contribuisce a rendere sicuri migliaia di clienti ogni giorno. Il mio compito consiste nel supportare il team a individuare nuove opportunità, scoprire spazi inesplorati e costruire insieme un piano per crescere. In questo possiamo contare soprattutto su un ecosistema valido e impareggiabile di partner che crede nel valore del brand e apprezza le capacità di innovazione e la completezza delle nostre soluzioni", commenta.Massimo Palermo è stato Regional Sales Director di Avaya Italia da gennaio 2015 a marzo 2016. Dal 2017 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Country Manager & Managing Director di Avaya Italia e delle legal entities dell'area Southern East Europe e Grecia. Massimo ha iniziato la sua carriera in Peregrine Systems e in Hewlett-Packard dove ha ricoperto con successo diverse posizioni manageriali in varie divisioni, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di Sales Director Top Sales & Services partners per il canale EMEA.Laureato in Economia presso l'Università La Sapienza di Roma, Massimo ha conseguito l'"Executive MBA" presso l'Università Bocconi di Milano.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita