Apple svela le nuove funzioni di iWork, la suite di app per la produttività

Apple ha aggiornato

, la sua suite di app per la produttività, con funzioni che permettono di fare presentazioni in modi nuovi ed efficaci, e di lavorare ancora più facilmente ai documenti dai dispositivi mobili.

I nuovi strumenti in Keynote rendono le presentazioni più coinvolgenti, grazie alla possibilità di mostrare direttamente nelle diapositive una visuale in diretta della persona che presenta, e anche più collaborative grazie al controllo multi-presentatore. Con Pages è più facile che mai visualizzare e modificare documenti su dispositivo mobile, perché l’app mostra automaticamente il testo e le immagini in un flusso a colonna singola ottimizzato per iPhone. E Numbers introduce le tabelle pivot, portando potenti funzioni di analisi dei dati su iPhone, iPad e Mac.









L’aggiornamento è disponibile per il download gratuito dall’App Store e dal Mac App Store.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita