Trustpilot apre la sua sede italiana a Milano

ha annunciato l’apertura della sua sede italiana a Milano. Con questo investimento, diventano 10 i paesi presidiati localmente dall’azienda danese, presente – oltre che a Copenaghen con il suo Head-quarter – anche a Londra, Edimburgo, New York, Denver, Melbourne, Berlino, Vilnius ed Amsterdam.La sede italiana di Trustpilot sorgerà nel centro di Milano e coinvolgerà inizialmentea partire da Ottobre. Ma il piano strategico mira all’espansione del gruppo di lavoro, con l’implementazione di ulteriori ruoli già a partire dal 2022.Trustpilot è una piattaforma di recensioni aperta, nata con l’obiettivo di diventare un simbolo universale di fiducia. Basandosi su un modello fondato su apertura e collaborazione, Trustpilot consente ai consumatori di condividere i propri feedback in qualsiasi momento con le aziende e con gli altri consumatori, dando vita ad un luogo in cui è possibile trovare aziende di cui potersi fidare.Lo sbarco di Trustpilot in Italia arriva a seguito dei risultati particolarmente positivi legati al mercato nostrano. Basti pensare che dalla nascita di Trustpilot ad oggi, in ItaliaA riprova del successo di Trustpilot in Italia, nel 2021, le recensioni scritte sulla piattaforma sono cresciute del 51% rispetto al 2020. Così come sono cresciuti i domini recensiti (19.000 nel corso dell’ultimo anno, in aumento del 47% rispetto all’anno precedente).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita