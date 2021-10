Agenzia ICE e Amazon: nuovo accordo per sostenere le piccole e medie imprese italiane

L’accordo prevede la realizzazione di un piano di promozione e sviluppo per le aziende con prodotti all’interno della vetrina di Amazon dedicata esclusivamente al Made in Italy, nonchè un piano di formazione per la vendita online e attività di marketing che promuovano i prodotti e accrescano le vendite all’estero. In più, le aziende che aderiranno al programma potranno contare sul supporto degli esperti di Amazon in tutte le fasi del loro percorso, tramite una consulenza dedicata con l’obiettivo di facilitare lo sviluppo e la crescita del loro business.



Dal 2019 ad oggi l’intesa ha coinvolto. A tutte queste imprese Agenzia ICE ed Amazon hanno dedicato 15 eventi formativi sul territorio e circa 60 webinar tenuti da esperti di ecommerce, oltre ad aver fornito l’accesso a materiali consultabili digitalmente su come sviluppare al meglio il percorso di vendita online.Le piccole e medie imprese che hanno iniziato a vendere su Amazon per effetto dell’accordo con Agenzia ICE hanno messo a disposizione dei clienti Amazon oltre 100.000 nuovi prodotti.Creata nel 2015, la vetrina Amazon Made in Italy è dedicata ai prodotti italiani che possono essere classificati come Made in Italy secondo le normative vigenti e permette agli artigiani e alle piccole e medie imprese italiane di far conoscere i prodotti del nostro Paese nel mondo.All’interno della vetrina i clienti possono trovare prodotti provenienti da ogni parte d’Italia, con la possibilità di scoprire 10 percorsi regionali dedicati ad altrettante regioni comeOltre il 10% della selezione su Amazon Made in Italy è presente nella categoria Casa e Arredo (design), oltre il 30% in Abiti e Accessori (fashion), circa il 10% circa in Cucina e Cantina (food).La vetrina è inoltre disponibile nei negozi Amazon in Europa e negli Stati Uniti (Amazon.it, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es e Amazon.com), e, con una selezione già disponibile rispettivamente di oltre 85.000 e circa 30.000 prodotti Made in Italy.