Luca Vismara è il nuovo Sales Manager Open Market di Wiko Italia

Wiko ha annunciato la nomina di Sales Manager Open Market per l’Italia. ha annunciato la nomina di Luca Vismara in qualità di nuovo

Luca Vismara entra in Wiko nell’aprile 2015 come National Key Account con responsabilità sui principali clienti open market, canale d’elezione del business di Wiko. Con alle spalle un’esperienza decennale nel mondo del consumer tech e delle telco, Vismara ha iniziato e consolidato la sua carriera in Carrefour Italia come buyer del settore mobile.



«Dopo sei anni vissuti in prima linea nel brand del “lusso democratico”, ho accolto con entusiasmo questa nuova sfida professionale» –

dichiara Luca Vismara, Sales Manager Open Market per l’Italia. «Quello in cui ci troviamo ad operare è un mercato sempre più dinamico e aggressivo – continua Vismara – soprattutto nella fascia entry-level dove Wiko concentra il suo business. Avere l’opportunità di mantenere e consolidare le nostre posizioni rispettando i valori che sia il consumatore sia il retail ci riconoscono, proponendo quel giusto mix di innovazione tecnologica, accessibilità e attenzione al design che il nostro target e le nostre community ci richiedono, significa giocare una bella partita».

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita