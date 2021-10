Apple: nuove risorse per la programmazione nelle scuole elementari

ha presentato nuove risorse per studenti, studentesse e insegnanti delle scuole elementari, tra cui una nuova guida alle attività, “Programmare è per tutti – 4-8 anni”, che estende la possibilità di accedere ai programmi di coding dalla scuola materna all’università. Chi insegna può anche cimentarsi nella nuova attività ideata da Apple “Progettazione di app inclusive”, della durata di un’ora, finalizzata a presentare agli studenti il mondo del coding e dello sviluppo di app. Inoltre, la tanto amata app Schoolwork è stata aggiornata e supporta la raccolta di feedback. E ora i docenti la possono utilizzare sui propri dispositivi personali.“Il coding e la progettazione di app sono abilità essenziali che aiutano studenti e studentesse a pensare in modo critico e creativo, indipendentemente dal fatto che da grandi diventino sviluppatori o sviluppatrici di app”,. “Ora Apple amplia la propria offerta di risorse per il coding dalla scuola materna all’università, e sfida chi studia a progettare app incredibili che siano inclusive e accessibili. Le nostre risorse e il nostro supporto ai docenti sono finalizzati a preparare studenti e studentesse a essere gli innovatori del futuro, sia che abbiano appena iniziato a programmare codice o che siano già in grado di realizzare le loro prime app”.Il team di designer didattici Apple lavora a fianco degli insegnanti per supportare la didattica con Swift, il potente linguaggio di programmazione open-source di Apple usato dagli sviluppatori professionisti per realizzare le app più amate al mondo. Come nuova guida alle attività supplementare al programma “Programmare è per tutti” di Apple e all’app Swift Playgrounds, “Programmare è per tutti – 4-8 anni” aiuta insegnanti e famiglie a introdurre bambine e bambini alla programmazione nei primi anni di formazione, quando inizia lo sviluppo del pensiero computazionale.Attraverso attività coinvolgenti e, bambini e bambine dalla scuola materna alla terza elementare potranno confrontarsi, esplorare e giocare mentre apprendono i concetti fondamentali del coding durante le lezioni di scienze, arte, musica o educazione fisica. Per esempio, una lezione sui comandi di programmazione si insegna attraverso passi di danza, e in un’attività sulle funzioni viene chiesto agli studenti di discutere passo passo alcune tecniche di rilassamento, ricollegandosi al concetto di apprendimento socio-emotivo.La guida “Programmare è per tutti – 4-8 anni” è disponibile gratuitamente per famiglie e insegnanti, che la possono scaricare da apple.com . L’attività “Progettazione di app inclusive” è ora disponibile sull’ Apple Teacher Learning Center . L'app Schoolwork è disponibile in versione beta nel portale AppleSeed for IT.