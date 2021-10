TIM: al via il nuovo servizio satellitare con velocità fino a 100 mega

lancia il nuovo servizio satellitareriservato ai nuovi clienti che risiedono nelle aree del Paese non ancora raggiunte dalle reti fisse broadband e ultrabroadband.Grazie a questa tecnologia ed all’accordo in esclusiva con Eutelsat siglato nei mesi scorsi, tali clienti avranno la possibilità di navigareL’iniziativa conferma l’impegno di TIM per superare il digital divide, mettendo a disposizione delle famiglie italiane le migliori soluzioni di connettività ultraveloce, anche nelle zone non ancora raggiunte dalle retiGrazie alla nuova offerta, attiva nella quasi totalità del territorio nazionale, i clienti potranno navigare da casa per lavorare, studiare e vivere tutto l’intrattenimento preferito, inclusi i contenuti esclusivi diLa nuova offertaprevede anche la fornitura in vendita die l’installazione da parte di un tecnico specializzato.Per maggiori informazioni e per richiedere l’offerta, i clienti interessati hanno a disposizione i consueti canali e la pagina dedicata TIM SUPER SAT Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita