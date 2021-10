Samsung annuncia la nuova edizione di Innovation Campus

Al via dall'Università di Genova la nuova edizione di, programma di formazione sviluppato dacon l'obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione come quello attuale, facendo leva sui nuovi trend tecnologici, comeL'accelerazione dei processi di digitalizzazione negli ultimi mesi ha infatti ulteriormente aggravato il divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle realmente disponibili, il cosiddetto. Recenti studi hanno stimato che attualmente sono circa 233.000 le posizioni di lavoro aperte per cui le aziende non riescono a trovare candidati. Fenomeno questo che da un lato sfavorisce l'occupazione e dall'altro rallenta la crescita del Paese.In questo contesto, si inserisce, progetto che, dopo una prima edizione pilota lo scorso anno, che ha visto coinvolte l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l'Università di Pisa, si estende ad ulteriori quattro atenei –- per accompagnare gli studenti delle università pubbliche italiane in unL'iniziativa consiste in un vero e proprio corso di formazione avanzata, focalizzato sui temi del digitale che andrà a integrarsi ai percorsi universitari già avviati e per cui potranno essere riconosciuti crediti formativi: oltre alla partecipazione a lezioni teoriche tradizionali – in modalità ibrida, in presenza e virtuale – i ragazzi saranno chiamati anche a sviluppare un progetto di gruppo, per mettere in pratica quanto appreso e immergersi sin da subito in un'esperienza concreta e avvicinarsi così al mondo del lavoro. Il project work dovrà essere un'idea strutturata che risponda a una necessità concreta attraverso le nuove tecnologie.Il corso è rivolto ai migliori studenti di ogni ateneo, provenienti da corsi diselezionati attraverso un test di ammissione scritto e un colloquio motivazionale.Samsung, in collaborazione con i diversi atenei coinvolti, metterà a disposizione l'esperienza e la competenza dei propri ingegneri per aiutare gli studenti ad acquisiresu temi comeapplicate al mercato dei prodotti Consumer Electronics,, potenziando al contempo le capacità di ideazione, gestione progettuale e problem solving, le cosiddette, ovvero quelle capacità altrettanto rilevanti per diventare professionisti preparati ad affrontare le sfide future.Una commissione composta dai docenti dell'ateneo e dagli esperti Samsung premierà poi con una borsa di studio del valore di 1500 euro gli studenti che avranno raggiunto il punteggio più alto, risultato dalla somma del test finale e dalla valutazione del project work.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita