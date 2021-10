Smart TV, Gaming e Smart Home unite nelle nuove offerte Vodafone

Il meglio della connettivitàe della tecnologia per la casa insieme in un’unica offerta. Da questo mese Vodafone offre ai suoi clienti la possibilità di aderire a un’offerta di rete fissa Vodafone e di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta fra una, una console di gioco e una telecamera smart. In pratica, aderendo a un’offerta Fibra o a un Family Plan – l’offerta convergente fisso-mobile –, i clienti Vodafone possono scegliere di avere in bundle un prodotto tech – o più di uno, fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart – il cui intero importo viene rateizzato.Le Smart TV incluse nelle nuove offerte Vodafone sono televisioni di nuova generazione con cui poter continuare a vedere i canali dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre,. Al momento è possibile accedere all’offerta direttamente negli store Vodafone; sarà disponibile a breve anche l’acquisto online con assistenza dell’operatore.Le nuove offerte comprendono inoltre la possibilità di acquistare una console di gioco, disponibile nei negozi Vodafone a partire dalla seconda metà di ottobre, oppure il, una soluzione semplice e intuitiva da installare e utilizzare che permette di migliorare il monitoraggio e il comfort della propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi con la massima semplicità direttamente dal proprio smartphone, trasformando la propria abitazione in una Smart Home.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita