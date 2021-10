SumUp acquisisce la piattaforma americana di pagamenti Fivestars

SumUp, fintech leader nel settore dei pagamenti digitali e soluzioni innovative cashless con sede a Londra e oltre 2.800 dipendenti in tre continenti, ha annunciato l'acquisizione di Fivestars, il più grande network americano di commercio locale che combina una piattaforma di marketing e pagamenti integrati, per 317 milioni di dollari.

L'acquisizione permetterà ad entrambe le aziende di offrire soluzioni di pagamento e servizi di marketing automation ai proprietari di piccole imprese sia negli Stati Uniti, che nel resto del mondo.

Dopo un finanziamento di 750 milioni di euro nel marzo 2021, tra i più significativi per qualsiasi startup privata in Europa, SumUp - che è cresciuta dal 2012 per supportare oltre tre milioni di utenti in 34 mercati - sta portando avanti il suo impegno per l'espansione internazionale. Si tratta della prima acquisizione di SumUp negli Stati Uniti e fornirà alla società accesso a oltre 70 milioni di consumatori e 12.000 piccole imprese all'interno della rete di Fivestars, che attualmente conta oltre 3 miliardi di dollari di vendite e 100 milioni di transazioni all'anno.

La crescita esponenziale di SumUp è stata sostenuta da un'innovazione incessante. La fintech leader in Europa sta ora ampliando le sue ambizioni globali, sfruttando le solide basi poste negli Stati Uniti e in Sud America e, grazie all'acquisizione, potenziando le imprese americane.

Il team di Fivestars con sede a San-Francisco, compreso il suo CEO e co-fondatore, Victor Ho, rimarrà nei suoi ruoli e continuerà a gestire Fivestars.

