Kaspersky: il 31% degli italiani prova emozioni negative mentre utilizza i social

Per molte persone è difficile trovare il giusto equilibrio tra gli effetti positivi della tecnologia e dei social media e quelli negativi. Il 42% degli italiani, infatti, sente di non avere il pieno controllo dei social così come di non riuscire a porsi dei limiti, mentre il 31% prova emozioni negative che possono portare ad un aumento dei livelli di stress e ansia. Per porre l’attenzione sul benessere digitale, Kaspersky ha collaborato con Neil Tranter, esperto in Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) che ha oltre 15 anni di esperienza nella pratica della meditazione, per lanciare un corso che include una serie di tecniche in grado di aiutare gli utenti a rivalutare il loro rapporto con la tecnologia, in modo che possano trarne beneficio e trovare un migliore equilibrio.



"Durante la pandemia globale l’uso della tecnologia è aumentato, portando la nostra quotidianità ad essere indissolubilmente legata alla tecnologia. Questo legame sta avendo delle ripercussioni sul nostro benessere. Siamo costantemente esposti a e-mail, aggiornamenti dei social media, feed di notizie generate dall'IA e notifiche dello smartphone che ci fanno sentire sempre più esausti. Grazie al corso di Kaspersky sarà possibile riprendere il controllo della nostra vita online. Gli utenti impareranno a superare lo stress digitale e la dipendenza da smartphone, potranno apprendere le tecniche di psicologia per distrarsi e sviluppare abilità di mindfulness per canalizzare la loro attenzione e scegliere di dedicarsi a passatempi più sani",

ha dichiarato Neil Tranter, esperto di mindfulness.



Dallo studio di Kaspersky “Social dilemma” è emerso che alcune persone stanno già adottando misure proattive per sviluppare abitudini digitali più sane. Il 37% degli intervistati, ad esempio, afferma di limitare o aver ridotto il tempo trascorso sui social media. Un'altra importante tendenza in crescita è l'utilizzo di app di meditazione.

Secondo Insight Timer, app di meditazione gratuita che conta una community di 19 milioni di utenti, a marzo 2020 i download sono aumentati del 100% in tutto il mondo, e alla fine dell'anno il tempo passato sull’app a meditare era aumentato di oltre il 30% rispetto all'anno prima, arrivando a 6 miliardi di minuti di esercizio.



Il corso di meditazione

ha lo scopo di aiutare le persone a coltivare un rapporto più sano con la tecnologia e a imparare approcci pratici per gestire la tecnologia e l'ansia da separazione da smartphone. Offre inoltre consigli su come trascorrere i momenti di pausa con consapevolezza invece che controllando costantemente i dispositivi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita