GoPro: una nuova batteria e un aggiornamento firmware per la HERO10 Black

Il nuovo aggiornamento del firmware della HERO10 Black, il cui rilascio è previsto per la fine di ottobre, introduce tre "Modalità di Video Performance" che rendono più semplice massimizzare le prestazioni della videocamera a seconda del caso d'uso:



Massima Prestazione Video – massima risoluzione e frequenza dei fotogrammi per una migliore qualità dell'immagine e dei video in slow-motion.

Batteria Estesa - risoluzione e frequenza dei fotogrammi ottimali per tempi di registrazione video più lunghi e per una massima durata della batteria.

Treppiede / Video stazionario – ottimizzato per la registrazione di lunghi video clip e frequenza dei fotogrammi ad alta risoluzione e quando la fotocamera è ferma o senza flusso d'aria per raffreddarla. Il GPS e la stabilizzazione video HyperSmooth sono disattivati in questa modalità. I seguenti punti indicano ciò che gli utenti possono aspettarsi di ottenere, in media, in modalità Treppiede/ Video stazionario durante la registrazione di un singolo clip continuo a una temperatura di 25°C in situazioni statiche o senza flusso d'aria per raffreddare la fotocamera: 5.3K60 - 47% di autonomia in più rispetto a prima per una media di 29 minuti di clip

5.3K30 - 11% di autonomia in più rispetto a prima per una media di 44 minuti di clip

4K120 - 52% di autonomia in più rispetto a prima per una media di 26 minuti di clip

4K60 - 154% di autonomia in più rispetto a prima per una media di 63 minuti di clip

4K30 - 35% di autonomia in più rispetto a prima per una media di 50 minuti di clip Un futuro aggiornamento del firmware consentirà clip ancora più lunghe in 5.3K30 e 4K30. E se è necessario per il vostro specifico utilizzo, i 2.7K e 1080p consentiranno tempi di registrazione di singoli videoclip ancora più lunghi di quelli precedenti in modalità Batteria Estesa o Massima Prestazione Video.



L'aggiornamento del firmware della HERO10 Black sarà disponibile entro la fine di ottobre e i proprietari della HERO10 Black potranno aggiornare le loro videocamere utilizzando l'app Quik.