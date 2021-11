AOC Gaming presenta i nuovi accessori: mouse e cuffie wireless

sta espandendo il proprio portafoglio di periferiche da gioco con due nuovi mouse (AOC GM510 e GM530) e nuove cuffie wireless (AOC GH401).Il modelloè un mouse pensato per destrorsi con un pattern a nido d'ape unico nel suo genere, che lo rende molto leggero, pesando solo 58g (senza il cavo). Poiché il mouse è così leggero, è sufficiente un minimo sforzo per muoverlo con riflessi rapidi in situazioni critiche, che a volte può determinare una vittoria o una sconfitta in un titolo FPS competitivo. Il design a guscio ventilato riduce anche il rischio che diventi umido e scivoloso, rendendolo perfetto da utlizzare anche con il caldo estivo.Proprio come la versione GM530,utilizza interruttori Kailh durevoli (80 milioni di clic), tattili e confortevoli e lo stesso sensore Pixart high-end presente sul GM530 per tracciare il movimento con precisione, anche durante i movimenti ad alta accelerazione. I sei pulsanti (compresi due pulsanti per il pollice) sono completamente personalizzabili con il software AOC G-Menu e la singola zona RGB può essere sincronizzata anche con altre apparecchiature AGON.AGON by AOC ha lanciato a marzo due cuffie da gioco cablate, le GH200 con jack da 3,5 mm e suono stereo, e le GH300 con connessione USB e suono surround virtuale 7.1. Entrambe le cuffie impiegano driver al neodimio da 50 mm per offrire un suono nitido e chiaro in una gamma di frequenza di 20 Hz - 20 kHz. Ora, per i giocatori che cercano maggiore libertà di movimento durante le intense sessioni di gioco,, che utilizza la tecnologia wireless a 2,4 GHz, che permette connessione a distanza fino a 10 metri, oppure può essere collegato con un jack stereo da 3,5 mm se la connessione wireless non è richiesta, rendendo questo device perfetto per entrambi gli utilizzi.La(con un'impostazione del volume al 50%) e può essere ricaricata tramite la moderna connessione USB-C.Le cuffie GH401 sono anche dotate dello stesso driver al neodimio da 50 mm elogiato per il suo suono pulito e ad alta fedeltà, e dotato dello stesso confortevole rivestimento in similpelle e memory foam del GH200 e GH300, rendendolo adatto a lunghe sessioni di gioco.Il microfono ad asta rimovibile e a cancellazione di rumore può essere regolato per ottenere comfort e la distanza ottimale per un discorso pulito, mentre i controlli sul device offrono un facile accesso ai pulsanti di mute e volume. Il modello GH401 è compatibile con PC, PS4 e PS5.AOCsaranno disponibili daal prezzo consigliato diciascuno. Anche leAOCsaranno disponibili daal prezzo consigliato dieuro.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita