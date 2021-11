Apple Fitness+ disponibile anche in Italia

Apple Fitness+, il primo servizio di fitness costruito interamente intorno all'Apple Watch e pensato per essere accogliente verso chiunque, è disponibile in Italia, e offre allenamenti e meditazioni in stile palestra su iPhone, iPad e Apple TV, permetterndo agli utenti di allenarsi o meditare in qualsiasi luogo e momento.

Fitness+ incorpora in modo intelligente e continuo, direttamente su iPhone, iPad e Apple TV, i parametri principali dell'allenamento che gli utenti già apprezzano in Apple Watch, offrendo un'esperienza personalizzata e coinvolgente che gli utenti possono completare dove e quando è più comodo per loro, a casa, all'aria aperta, o anche nella loro stanza d'albergo quando sono in viaggio. Durante i momenti chiave dell'allenamento, i parametri personali rilevati da Apple Watch vengono mostrati sullo schermo con un'animazione. Per esempio, quando il trainer dice di controllare la frequenza cardiaca, vengono messi in evidenza i parametri della frequenza cardiaca; durante gli intervalli più intensi, parte un timer per il conto alla rovescia per aiutare gli utenti ad arrivare fino all'ultimo secondo; e quando si chiudono gli anelli di attività, viene mostrata un'animazione di festeggiamento sullo stesso schermo dell'allenamento.



Allenamenti per principianti: Allenamenti per principianti offre esercizi che aiutano a sviluppare forza, resistenza e flessibilità, pensati per chi è appena all'inizio, per chi si considera un principiante o per chi sta tornando all'esercizio dopo una lunga pausa. Tutti i movimenti sono a basso impatto e facili da seguire e sono pensati per aiutare i principianti a sentirsi a proprio agio nel fare gli esercizi di base. Allenamenti per l'età avanzata: Gli Allenamenti per l'età avanzata aiutano gli utenti a rimanere attivi a qualsiasi età con un'attenzione specifica su forza, flessibilità, equilibrio, coordinazione e mobilità. Molti allenamenti sono fatti con un peso leggero o solo con il peso del corpo, mentre altri mostrano modifiche possibili con una sedia o contro il muro. Allenamenti in gravidanza: Pensata con l'obiettivo di aiutare le donne a rimanere attive durante una gravidanza sana e prepararsi alla vita con un nuovo bambino, la serie Allenamenti in gravidanza consiste in 10 allenamenti incentrati su Rafforzamento, Core Training e Defaticamento consapevole. Ogni sessione è un veloce allenamento di 10 minuti studiato per qualsiasi fase della gravidanza e qualsiasi livello di fitness, e include suggerimenti per modificare gli allenamenti utilizzando un cuscino per stare più comode, mentre il corpo cambia. Meditazioni per principianti: Chi ha appena iniziato con la meditazione, può provare il programma Meditazioni per principianti per capire i concetti base, prima di immergersi nelle sessioni in palestra. Preparati per la stagione invernale: questo programma prepara gli utenti a tornare ai loro sport invernali preferiti; è stato sviluppato ed è presentato dallo sciatore due volte campione olimpico e cinque volte campione del mondo Ted Ligety con la trainer Fitness+ Anja Garcia. Il programma aiuterà ad aumentare la forza fisica, l'equilibrio e la resistenza per permettere agli utenti di divertirsi di più sulle piste, fino all'ultima discesa.

Sono disponibili undici diversi tipi di allenamento con durata variabile, tra cui:Per chi ama un po' di competizione, gli allenamenti hanno una barra perfromance (Burn Bar) opzionale che mostra, in tempo reale, come l'allenamento dell'utente si posiziona rispetto a quello di chi ha precedentemente completato lo stesso allenamento. In tutti i workout c'è anche un trainer Fitness+ che mostra lo stesso allenamento con delle modifiche pensate per consentire a chiunque di partecipare, indipendentemente dal proprio livello. Gli allenamenti sono accompagnati dai brani dei migliori artisti del momento e sono progettati per tenere alta la motivazione dall'inizio alla fine, che si tratti di una sessione di 5 minuti o di 45. Chi ha un abbonamento a Apple Music potrà facilmente salvare e ascoltare in un secondo momento. Quando si cerca un allenamento o una meditazione, gli utenti possono utilizzare l'intuitivo strumento di selezione per scegliere ciò che più conta per loro, filtrando i risultati per tipologia di allenamento, trainer, durata, musica o attrezzatura necessaria. per aiutare gli utenti a sviluppare una routine di meditazione regolare e migliorare il loro senso generale di benessere. Gli utenti potranno scegliere tra nove temi per la per un'esperienza video coinvolgente insieme ai trainer Fitness+. Ogni esercizio dura 5, 10 o 20 minuti. Fitness+ ha anche contenuti ad hoc progettati per aiutare gli utenti ad iniziare, fare progressi o superare una fase della loro vita, indipendentemente dal punto in cui si trovano nel loro percorso di fitness. o €79,99 all'anno. Fitness+ è incluso nel piano Apple One Premium, che sarà disponibile a partire da oggi in tutti i paesi in cui è disponibile Fitness+. che, dove disponibile, offre accesso anche a Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud+ con 2TB di spazio di archiviazione a €28,95 al mese; il piano può essere condiviso con un massimo di sei familiari.