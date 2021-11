Apple inaugura la stagione dei regali

A chi vuole acquistare con largo anticipo e avere la certezza che gli ordini arrivino in tempo, Apple offre la possibilità di ordinare per data e con consegna gratuita tutti i prodotti, così i regali arriveranno sempre al momento giusto.

L’incisione aggiunge un tocco speciale ed è disponibile gratuitamente soltanto su apple.com per personalizzare iPad, AirTag, AirPods e Apple Pencil con un mix di emoji, testo e numeri. Chi vive a New York può richiedere l’incisione gratuita anche in loco per i nuovi AirPods acquistati o ritirati all’Apple Store Fifth Avenue.

I clienti possono trovare nell’app Apple Store consigli personalizzati e controllare la disponibilità dei prodotti prima di recarsi in negozio per acquistare ed esplorare i prodotti e i servizi Apple più recenti.

In diversi Paesi, Apple offre comode opzioni di consegna entro due ore dall’ordine o il giorno successivo, così come il ritiro presso l’Apple Store.

La Guida ai regali contiene tanti spunti per chi ha bisogno di un po’ di ispirazione. Con consigli di fotografi, talenti creativi e amanti della salute, del fitness e dell’intrattenimento, ci sono opzioni per tutti i gusti:

La nuova linea di iPhone 13, con nuovi sistemi di fotocamere senza uguali, un design meraviglioso e solido, un’eccezionale durata della batteria e il 5G, permette di catturare la gioia delle feste come mai prima d’ora. Ci sono anche accessori iPhone, come la custodia con MagSafe in pelle per iPhone, e il portafoglio in pelle con MagSage per iPhone e molto altro.

Il nuovissimo MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max, i nuovi iPad e iPad mini più potenti ed evoluti di sempre, e Apple Pencil, permettono di creare in grande, ovunque.

Apple Watch Series 7 ha un display più grande ed evoluto, un design più robusto, tempi di ricarica più veloci, nuovi colori per la cassa in alluminio da abbinare a cinturini di vari stili, e aiuta a non perdere di vista la salute e il benessere.

HomePod mini, disponibile in Italia da fine novembre, anche nei nuovi colori arancione, giallo e blu, e gli auricolari AirPods (terza generazione), con equalizzazione adattiva, audio spaziale e un nuovo design più affusolato, offrono una straordinaria esperienza musicale per il periodo delle festività.

Infine, in collaborazione con artisti e artiste internazionali del calibro di Jocelyn Tsiah, Antti Kalevi e Hvass&Hannibal, Apple offre dei modelli di biglietti d'auguri in formato Keynote da scaricare e personalizzare per propri cari. Usando un iPad o un Mac, i clienti e le clienti possono scegliere tra forme, adesivi colorati e sfondi a tema. E possono personalizzarli ulteriormente con foto, video e messaggi. Chiunque può accedere e personalizzare i modelli di biglietti d'auguri su apple.com/it/shop/gifts

celebra le feste di fine anno in tutti gli Apple Store e su apple.com con il lancio della Guida ai regali e dei biglietti d'auguri personalizzati di Today at Apple. Gli Apple Store sono aperti e pronti ad accogliere chi vuole provare i nuovi prodotti. Online e nei negozi, il team di Specialist Apple è a disposizione per aiutare ogni cliente nella scelta dei regali giusti per amici e familiari.