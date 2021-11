“Disney Melee Mania” in arrivo a dicembre in esclusiva su Apple Arcade

Apple ha annunciato che “Disney Melee Mania” di Mighty Bear Games farà parte degli oltre 200 divertentissimi giochi di Apple Arcade, il suo famoso servizio di gaming su abbonamento. Nei panni dei personaggi Disney

e Pixar

più iconici e amati, gamer da tutto il mondo potranno riunirsi in squadre pronte a darsele di santa ragione in una fantastica arena virtuale unica nel suo genere. Ogni partecipante potrà scegliere il proprio ologramma fra personaggi come Ralph Spaccatutto, Elsa, Topolino, Frozone, Moana e Buzz Lightyear per sfidare amici e nemici in partite 3 contro 3 e salire sul podio dei campioni Disney.

In “Disney Melee Mania”, l’utente si ritrova su un campo di battaglia virtuale in cui è possibile scegliere tra 12 personaggi di diversi classici Disney e Pixar, con nuovi personaggi aggiunti periodicamente. Ognuno sarà diverso dagli altri e avrà il suo set di mosse iconiche ed elementi sbloccabili. Nel corso di partite di cinque minuti ricche di azione, i giocatori dovranno accumulare più punti possibile o sconfiggere la squadra avversaria tutte le volte che si può per avere una chance di vincere. Ogni gamer parteciperà a battaglie multi-player dal ritmo serrato che mettono alla prova le abilità uniche di ciascun personaggio in combattimenti corpo a corpo, con varie modalità e sfide per testare le sue capacità, e la possibilità di vincere premi in-game.

Apple Arcade offre accesso illimitato a una collezione in continua crescita di oltre 200 giochi di altissima qualità. Il servizio include nuove uscite, titoli premiati e grandi successi dell’App Store, come “NBA 2K22 Arcade Edition”, “Sneaky Sasquatch”, “Mini Motorways”, “The Oregon Trail”, “Sonic Racing”, “FANTASIAN”, “Solitaire” di MobilityWare, “Tiny Wings” e “Crossy Road Castle”, tutti disponibili senza pubblicità o acquisti in-app.



