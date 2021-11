PayPal introduce il nuovo servizio "Paga in 3 rate"

PayPal introduce in Italia la sua soluzione di pagamento dilazionato con il lancio di Paga in 3 rate. Ciò significa che i consumatori italiani potranno dividere in tre rate uguali, senza ulteriori interessi, gli acquisti idonei da € 30 a € 2.000. Paga in 3 rate di PayPal sarà completamente disponibile in Italia a breve e offrirà ai consumatori italiani più scelta e flessibilità nel modo in cui fanno acquisti online.





Secondo uno studio globale commissionato da PayPal nell'ottobre del 2021, il 73% degli utenti* 'Buy Now, Pay Later' afferma che è un'opzione che supporta la gestione del loro budget, mentre il 68% degli utenti Millennial e GenZ "Buy Now, Pay Later", concorda sul fatto che è un aiuto per organizzare meglio le proprie spese. Con questo lancio, PayPal mira a fornire una maggiore flessibilità di spesa per gli 8,7 milioni di utenti attivi PayPal in Italia.





Paga in 3 rate di PayPal sarà accessibile al momento del pagamento. I clienti potranno visualizzare i piani di pagamento all'interno del proprio wallet PayPal e ricevere delle notifiche via e-mail prima dei prelievi rateali. Saranno inoltre in grado di effettuare pagamenti anticipati sia parziali che integrali.

