Il 73% degli italiani acquistarà almeno un regalo di Natale durante il Black Friday

ha esplorato le intenzioni di acquisto dei consumatori di tutto il mondo, e in Italia, in vista delle vacanze natalizie, nel suo “”. Per i propri acquisti, il 73% dei consumatori italiani con meno di 44 anni (con un picco del 76% per i consumatori tra i 18 e i 24 anni) prevede di sfruttare le offerte del Black Friday.Il 66% degli intervistati in Italia prevede di spendere di più quest'anno e, anche perché il 65% dei consumatori afferma di avere più risparmi da destinare agli acquisti natalizi rispetto all'anno scorso.Gli italiani stanno anche dando valore al proprio benessere mentale dopo un anno così difficile, e il 51% vede il fare un regalo a se stesso come una forma di terapia.Tutto questo in un’esperienza di acquisto, dalla ricerca alla scelta dei propri regali, per il 41% degli italiani che sta già navigando sui siti web dei propri marchi preferiti (il 48% nella fascia di età 35-44).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita